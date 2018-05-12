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Телеканал СТБ / «Битва екстрасенсів»-18: хто забрав життя молодого зразкового хлопця

«Битва екстрасенсів»-18: хто забрав життя молодого зразкового хлопця

Телеканал СТБ

13 травня о 19.00 на СТБ вийде десятий випуск містичного реаліті «Битва екстрасенсів». Учасників стає все менше, а завдання для них з кожним разом ускладнюються. Цього разу ясновидці спробують з’ясувати, хто винен в загибелі молодого хлопця на дорозі — демони чи люди…

Екстрасенси спробують з’ясувати, хто забрав життя молодого хлопця Валерія. Він був гордістю батьків, авторитетом серед друзів та об’єктом обожнювання серед дівчат. Але в п’ятницю 13-го Валера пішов святкувати Старий Новий рік з друзями і не повернувся. Як з’ясувалося, його збив легковий автомобіль. Життя хлопця обірвалася за кілька днів у реанімаційній палаті.

Безымянный

Тільки після похорону батьки зрозуміли, що в смерті їхнього сина багато загадок. Наприклад, чому хлопець не помітив наближення автівки? До того ж дорога, де збили Валерія, добре проглядається. Та й погодні умови не могли перешкодити водієві помітити та об’їхати пішохода.

Що сталося з єдиним сином, хто винен в загибелі хлопця — люди чи демони, — з’ясовуватимуть екстрасенси.

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Крім того, ясновидці зустрінуться з п’ятьма незнайомками, у яких були яскраві, але не завжди щасливі стосунки з чоловіками. Тільки одна з них виходила заміж тричі, керуючись не почуттями, а розрахунком. Завдання учасників «Битви екстрасенсів» — знайти цю жінку.

«Потрібна чорна траурна хустина!» — шокує проханням шаманка Сейраш під час випробування.

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А ось чорний таролог Світлана Павлюк погодиться працювати з однією з жінок тільки під захистом…

Дивіться 10 випуск «Битви екстрасенсів»-18 цієї неділі, 13 травня, о 19.00 на СТБ!

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