Угорщину на Євробаченні-2018 представив гурт AWS з піснею «Viszlát Nyár». Вони виступили у другому півфіналі 10 травня під 13-м номером.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018. Угорщина. AWS — Viszlát Nyár: дивитися виступ

Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018

AWS — угорський гурт, до складу якого входить п’ятеро хлопців — Бенце Брукер, Даніель Кекеньєш, Ерш Шиклоше, Арон Вереш та Шома Шіслер. Вони грають музику в стилі металкор і пост-хардкор. Від початку свого заснування гурт випустив три альбоми, три сингли, зняв сім кліпів, активно гастролював по Європі та виступив на сцені фестивалю «Сігет». Також в їхньому арсеналі нагорода MTV Brand в номінації New Winning Band.

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Вже 10 травня AWS підкорять глядачів піснею з нестримною енергією під назвою «Viszlát Nyár». У ній вони розповідають про важке розставання з любов’ю.

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