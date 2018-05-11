Сербію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представили Саня Іліч та гурт Balkanika з піснею «Nova Deca». Вони виступили 10 травня у другому півфіналі під номером 3.
Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію
Євробачення-2018. Сербія. Саня Іліч та гурт Balkanika — Nova Deca: дивитися виступ
Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018
Лідером гурту Balkanika є Саня Іліч, який пише тексти та музику для колективу, а також грає на клавішах. Крім нього, у складі ще десятеро осіб: вокалісти Невена Стаменкович, Даніка Крстіч, Марія Б’єланович, Младен Лукич та Неманья Койїч, перкусіоніст Олександр Радулович і Мілан Джеїна, гітаристи Бранимир Маркович, Небойша Неделькович та флейтист Любомир Димитрієвич. Характерна риса гурту — етнічне звучання та традиційні балканські інструменти у сучасному музичному оформленні. А своєю метою вони називають бажання зберегти та модернізувати музичні традиції середньовіччя.
Євробачення-2018: онлайн-трансляція першого півфіналу від 08.05.2018
Саня Іліч і гурт Balkanika беззаперечно стали переможцями Нацвідбору на Євробачення-2018. На конкурсі вони представлять складну за структурою пісню «Nova Deca», назва якої перекладається як «Нові діти».
Євробачення-2018 фінал: список країн