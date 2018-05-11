На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Молдову представили DoReDos з піснею «My Lucky Day». Виступ гурту відбувся в другому півфіналі 10 травня під номером 7.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018: Молдова: DoReDos — My Lucky Day: дивитися виступ

Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018

DoReDos — фолк-поп-тріо, створене в 2011 року. Спочатку гурт називався «Art Band», але до участі в Нацвідборі-2015 (O melodie pentru Europa) вони вирішили змінити назву на DoReDoS, яке утворене з назви нот.

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До складу гурту входять: Аріна Джундіет, Євгеній Андриянов та Сергій Мица. Всі троє з невеликого міста Рибниця, розташованого на лівому березі Дністра. Там вони зустрілися і вирішили разом сформувати музичну групу. Пізніше вони перебралися до столиці, де закінчили Академію музики, театру і образотворчих мистецтв і продовжили концертну діяльність.

Євробачення-2018 фінал: список країн

У світі Євробачення DoReDos не новачки і до 2018 року двічі брали участь у Нацвідборі: 2015 року з піснею «Maricica» вони посіли 6-е місце, а рік потому 4-е з піснею «FunnyFolk». Музичним проривом для гурту стала участь у музичному конкурсі «Нова хвиля», де їх помітив відомий співак і продюсер Філіп Кіркоров. Артист написав для них пісню «My Lucky Day», з якою тріо взяло участь у національному відборі «O Melodie Pentru Europa» — 2018 та завоювало право представляти країну на конкурсі в Лісабоні.

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