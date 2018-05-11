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Телеканал СТБ / Виступ Кіпру в півфіналі Євробачення 2018: Елені Фурейра — Fuego

Виступ Кіпру в півфіналі Євробачення 2018: Елені Фурейра — Fuego

Телеканал СТБ

На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Кіпр представила Елені Фурейра з піснею «Fuego». Виступ співачки відбулоь в першому півфіналі 8 травня під номером 19. 

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018: Кіпр. Елені Фурейра — Fuego: дивитися виступ

Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018

Елені Фурейра — грецька поп-співачка албанського походження. Почала займатися співом ще у віці трьох років. Вчилася грати на гітарі. Професійно зайнялася музикою в 18. Незабаром отримала пропозицію від продюсерів стати учасницею нового гурту «Mystique», перша пісня якого стала радіо-хітом.

Євробачення-2018: онлайн-трансляція першого півфіналу від 08.05.2018

У листопаді 2010 року Фурейра взяла участь у благодійному шоу «Just the 2 of Us» телеканалу Mega Channel, де разом з Панайотісом Петракісом здобула перемогу серед 12 пар. Тоді ж почалася робота над студійним альбомом, який лише за два місяці став платиновим.

Євробачення-2018 фінал: список країн

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У 2012 році записала відразу кілька хітів, включаючи «Reggaeton», «To party den stamata» в дуеті з Midenistis і «Stou erwta thn trela». Пісня «Reggaeton» принесла співачці кілька номінацій премії MAD Video Music Awards 2012 та перемогу в номінації «Кращий відеокліп — поп-музика»

Елені Фурейра кілька разів намагалася поїхати на Євробачення від рідної країни, але перемогти на Нацвідборі у Греції їй так і не вдалося. Тому цього року вона погодилася представляти Кіпр. Текст пісні «Fuego» написаний англійською, а назва іспанська і перекладається як «полум’я».

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