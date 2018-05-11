СТБ став лідером дня серед українських телеканалів у четвер, 10 травня. За даними телеперегляду, доля каналу становила 11,0% по аудиторії 18-54 та 11,6% по 14-49, міста 50+.

Пряма трансляція другого півфіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2018» в ефірі СТБ, коментатором якої є Сергій Притула, стала лідером серед українських телепрограм. Її доля становила 17,63% по аудиторії 18-54 та 17,98% по 14-49, міста 50+.

Дивитися онлайн фінал Євробачення-2018

Для тих українців, хто не може спостерігати за прямими ефірами Євробачення по телевізору, пряма трансляція з коментарями Сергія Притули відбувається на сайті stb.ua.

Нагадаємо, за результатами глядацького голосування, наш представник на цьогорічному Євробаченні MELOVIN підкорив запальним виступом Європу й тріумфально пройшов у фінал пісенного конкурсу. Вже цієї суботи, 12 травня, він виступатиме під номером 1.

Не пропустіть фінал Євробачення-2018 у суботу, 12 травня о 22:00.

Тільки в ефірі СТБ трансляцію коментує Сергій Притула.

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