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Телеканал СТБ / Який манікюр зробити на випускний 2018?

Який манікюр зробити на випускний 2018?

Телеканал СТБ

Випускний – особливе свято в житті кожної дівчини! Якщо ви ще не визначилися, який манікюр зробити на випускний 2018 — саме час знайти ідеальний варіант.

Stylish trendy female manicure

Якщо хлопцям на випускному вечорі достатньо виглядати презентабельно, то для дівчат… це справжній зірковий час! Ефектний наряд, аксесуари, зачіска, макіяж і, звісно ж, святковий манікюр. Дивіться ідеї того, який манікюр зробити на випускний, у нашій фотодобірці.

Нюдовий манікюр на випускний

Спокійний нюд — універсальний і стильний варіант. Здавалося б, що може бути простішим? Ніжні пастельні відтінки доповнять будь-який образ та підкреслять вашу вишуканість і жіночність. Звернути особливу увагу на такий варінт слід власницям яскравих суконь з паєтками або блискітками: нейтральний манікюр не буде робити зайвого акценту.

Closeup of hands of a young woman with manicure on nails against white background

Якщо ж нюдові кольори вам подобаються, але манікюр здається занадто банальним для такого відповідального свята, додайте стрази, намистини та іншу фурнітуру.

Female hands with pink nail design.

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Дзеркальний манікюр на випускинй

Додати блиску і шику до вашого образу дозволить дзеркальний манікюр. Металік, золото, пудровий відтінок, а може синій або чорний? Така ідея манікюру на випускний багатьом модницям припаде до душі.

Місячний манікюр на випускний

Місячний нейл-арт також стане оригінальним доповнення вечірнього вбрання. Замість звичних лунок, зону кутикули можуть прикрашати стрази, блискітки і невеликі малюнки. Визначтеся з необхідною вам палітрою відтінків, і сміливо вирушайте до майстра.

White nail art manicure, hands with fashion gold ringsgrey with pink moon nail art manicure Female hands with black french nail design.

Градієнтовий манікюр на випускний

Градієнт на нігтях виконується різними техніками, але завжди виглядає ефектно і свіжо. Палітру кольорів ви можете обрати на свій смак.

Beautiful woman's nails with beautiful french manicure ombre

Идеи маникюра на выпускной 2017

Геометричний манікюр на випускний

Геометричний дизайн на нігтях стане родзинкою вашого образу.

Attractive manicure on women's hands. Natural finger nails with stylish nail art. Beautiful female hands with a fashionable manicure. Geometric design of nails. Photo closeup

Хочете яскравіший варіант? Дивіться фото нижче.

Spring manicure with tulip Nail art with bright gold, pink and green chevron pattern pastel tweed nail art design Hands with beautiful manicured nails and sea shell Wedding manicure for the bride in gentle tones with flowers

Також пам’ятайте, що класика завжди актуальна: французький манікюр, вишукано червоний, глянцеве і матове покриття.

Сподіваємося, ми допомогли вам вирішити, який манікюр зробити на випускний 2018. Нехай ваше свято буде незабутнім!

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