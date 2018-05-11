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Телеканал СТБ / Євробачення-2018: друга спроба Олександра Рибака

Євробачення-2018: друга спроба Олександра Рибака

Телеканал СТБ

Вчора, 10 травня, в Лісабоні відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018. Через 9 років після тріумфальної перемоги на Євробаченні-2009 на сцену повернувся харизматичний скрипаль Олександр Рибак з новою авторською піснею «That`s How You Write A Song». Чи вдалося артисту вдруге підкорити серця глядачів — читайте в матеріалі.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

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Вчора в столиці Португалії вирішилася доля другої десятки фіналістів, які виступлять в фіналі Євробачення-2018. За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 10.05.2018, у фінал конкурсу пройшли Україна, Швеція, Данія, Молдова, Сербія, Словенія, Австралія, Угорщина, Нідерланди та Норвегія, представляти яку після 9-річної перерви повернувся тріумфатор Євробачення-2009 Олександр Рибак.

2009-го на пісенному конкурсі, який проходив у Москві, норвезький музикант білоруського походження отримав 387 балів (16 країн поставили максимальну оцінку — 12 балів), що до 2017 року було абсолютним рекордом за весь час проведення конкурсу Євробачення.

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Виступаючи з піснею «Fairytale», яку скрипаль присвятив своїй колишній дівчині, Олександр Рибак не тільки виборов перемогу на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи, а й дуже швидко здобув усесвітню славу та відправився в турне. А його альбом «Fairytales» продавався в 25 країнах світу.

Євробачення-2009: Норвегія: Олександр Рибак — Fairytale: дивитися кліп і слухати пісню

І ось, через 9 років легенда Євробачення повертається на сцену конкурсу з новою композицією «That`s How You Write A Song». Пісня з простими, душевними словами та запальним ритмом, яка розповідає про віру в себе і свої сили, за попередніми оцінками букмекерів відразу ж опинилася у списку фаворитів.

Вчора Олександр Рибак відкрив другий півфінал Євробачення-2018. У номері музикант використав не тільки свою харизму, а й сучасні технології: грав на різних музичних інструментах, створених за допомогою віртуальної графіки. В цілому виступ артиста складно залишити без уваги, але, на жаль, за попередніми оцінками, цього року норвежцю таки не вдасться повторити успіх ірландця Джонні Логана, який є дворазовим золотим призером Євробачення (1980 і 1987 року).

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Так, норвежець Олександр Рибак, який до другого півфіналу посідав за оцінками букмекерів другу позицію в списку претендентів на перемогу, за станом на ранок 11 травня виявився восьмим.

Євробачення-2018: Норвегія: Олександр Рибак — That`s How You Write A Song: дивитися кліп і слухати пісню

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