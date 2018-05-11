Ось і закінчився другий півфінал Євробачення-2018! Хто пройшов у фінал пісенного конкурсу з другої половини виконавців? Які результати голосування від 10.05.2018? Подробиці читайте в матеріалі.

Другий півфінал Євробачення 2018 дивитися онлайн ефір від 10.05.2018

Сьогодні свої композиції представили учасники з 18 країн: Норвегія, Румунія, Сербія, Сан-Марино, Данія, Росія, Молдова, Нідерланди, Австралія, Грузія, Мальта, Польща, Угорщина, Латвія, Швеція, Чорногорія, Україна і Словенія.

Всі телеглядачі, а також глядачі онлайн-трансляції Євробачення-2018 вже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як все відбувалося.

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 10.05.2018, в фінал Євробачення-2018 проходять Україна, Швеція, Данія, Сербія, Словенія, Нідерланди, Молдова, Австралія, Угорщина та Норвегія.

Дивіться, як оголошували результати голосування на Євробаченні 2018:

Фінал Євробачення-2018 відбудеться 12 травня. Дивіться виступи кращих артистів в прямому ефірі на телеканалі СТБ. Коментувати фінальну битву міжнародного музичного конкурсу також буде відомий ведучий Сергій Притула.

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