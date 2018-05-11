Таблиця букмекерів значно змінилася після того, як учасники Євробачення-2018 представили свої композиції у першому і другому півфіналах. Шанувальники конкурсу не бачили ще номерів «великої п’ятірки» і країни-господарки — Португалії, але це не завадило музикантам увірватися до топ-10 потенційних переможців. Про кого йдеться — читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн-трансляцію фіналу Євробачення-2018

Варто зазначити, що деякі лідери букмекерів навіть не потрапили до фіналу, тому не будемо заздалегідь турбуватися, що представник України MELOVIN поки тільки на 21 місці. А ось Олександр Рибак (Норвегія) до другого півфіналу був на другому місці таблиці, тепер на восьмому. Представниця Естонії змістилася з третього на десяте, австралійка Джессіка Маубой опустилася на 11-ту сходинку, а чех Міколас Йозеф — на 12-ту, болгарський гурт Equinox 13-й, хоча тривалий час був другим.

Хто ж зайняв місця попередніх фаворитів? Зараз на першому місці конкурсантка від Кіпру Елені Фурейра, на другому — Ізраїль, Нетта Барзілай, а на третьому — Франція, Madame Monsieur.

Нагадаємо, за результатами жеребкування, яке відбулося після другого півфіналу Євробачення-2018, MELOVIN буде відкривати фінал.

Не пропустіть фінал конкурсу Євробачення-2018 — дивіться пряму трансляцію на STB.UA, а також ефір на каналі СТБ! Коментуватиме конкурс Сергій Притула.