Португалію на Євробаченні-2018 представить Клаудіа Паскаль із піснею «O Jardim». Вона виступить 12 травня у фіналі конкурсу під номером 8. Свою пісню співачка виконає португальською мовою.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018. Португалія. Клаудіа Паскаль — O Jardim: дивитися кліп і слухати пісню

Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018

Країну – господарку Євробачення-2018 представить португальська співачка Клаудіа Паскаль. З 15 років вона займається музикою, починала як вуличний музикант. Популярність прийшла до неї у 2010 році, коли вона взяла участь у пісенному конкурсі Idols. А в 2013-му співачка брала участь в першому сезоні португальського Factor X. У 2015-му вона знову повернулася в шоу Idols, а в 2017-му пройшла у фінал The Voice Portugal. Клаудіа Паскаль тривалий час працює над дебютним альбомом і бере участь у багатьох проектах — співає сольно і у складі гуртів, які грають джаз, рок та циганську музику.

На Євробачення-2018 Клаудію Паскаль обрали шляхом національного відбору. На конкурсі вона заспіває меланхолійну баладу португальською мовою. У ній співачка розповідає про свою бабусю, яка померла минулого року.

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