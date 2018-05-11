Два півфінали конкурсу Євробачення-2018 позаду. Із 37 країн, які вже виступили, у фінал пройшли 20. Але це ще не все — нагадаємо, у фіналі на нас чекають виступи країн «великої п’ятірки» — Іспанії, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії, а також країни – господарки Євробачення-2018 — Португалії. Що вони представлять у фіналі — читайте в матеріалі та дивіться відео.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Букмекери зробили свої ставки, глядачі визначилися і проголосували за своїх улюбленців в обох півфіналах. Однак, за правилами Євробачення, у фінал автоматично потрапляє країна – переможець минулого року, а також країни «великої п’ятірки», оскільки вони є засновниками і головними спонсорами конкурсу. Таким чином, 12 травня за перемогу у фіналі Євробачення-2018 змагатимуться 26 учасників.

Країни «великої п’ятірки» Євробачення

Франція

Францію на Євробаченні-2018 представить дует Madame Monsieur, що складається з вокалістки Емілі Сатт і продюсера Жана-Карла Люка. Вони заспівають гостросоціальну баладу «Mercy». У ній вони розкажуть реальну історію дівчинки, яка народилася прямо в човні посеред Середземного моря у біженки з Нігерії, коли та намагалася втекти до Європи. Дівчинці дали ім’я Мерсі, що співзвучне з французькими словами «дякую» та «милосердя».

Учасники дуету Madame Monsieur виступають повністю в чорному і поводяться стримано, проте це лише допомагає перейнятися і відчути пісню, незважаючи на нерозуміння французької.

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Іспанія

Від Іспанії у фіналі Євробачення-2018 виступатиме романтичний дует Альфреда і Амайї. Цього року країна сподівається отримати перемогу тим же способом, що і Сальвадор Собрал минулого — ліричною баладою. Під час виконання своєї пісні «Tu Canción» Альфред і Амайя ніжно дивляться один одному в очі, обіймаються і навіть цілуються. Чи дійсно вони пара, ми не знаємо, але виглядає зворушливо та душевно. Але чи допоможе цей хід перемогти на Євробаченні-2018? Побачимо у фіналі, 12 травня.

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Італія



Підкорювати глядачів у фіналі Євробачення-2018 від Італії будуть Ерман Мета і Фабріціо Моро. Це два сольні виконавці та у кожного з них є чималі досягнення на італійській естраді. Музиканти спеціально об’єдналися в дует і представлять на конкурсі соціальну антивоєнну пісню-гімн під назвою «Non Mi Avete Fatto Niente», що перекладається як «Ви мені нічого не зробили».

У своїй пісні Ерман Мета і Фабріціо Моро звертаються до тих, хто організовує теракти і веде війни. Пісня підкорює своїм змістом, пафосом і мелодикою, але чи вийде у музикантів донести її суть до тих, хто не знає італійської? Щиро сподіваємося, що публіка оцінить номер музикантів, подивиться кліп та віддасть свій голос за соціально важливу пісню.

Німеччина

Представляти Німеччину на Євробаченні-2018 буде Міхаель Шульте — автор-виконавець, співак, гітарист та аранжувальник. Музикант співає з раннього дитинства, грає на кількох музичних інструментах з семи років, а в десять почав самостійно писати пісні.

Незважаючи на не найсильніший голос і не дуже хітову пісню, Міхаель Шульте беззаперечно переміг у Національному відборі Німеччини.

На Євробаченні-2018 він виконає пісню «You Let Me Walk Alone». Артист присвятив її своєму батькові, з яким вони були дуже близькі і який помер понад 10 років тому. Міхаель Шульте розповідає про свою сім’ю і про те, як важко вони переживали втрату.

Велика Британія

Від Великої Британії на Євробаченні-2018 виступатиме співачка із сильним та проникливим голосом SuRie. У 2015 та 2017 роках вона вже бувала на сцені конкурсу як бек-вокалістка у представників Бельгії. Обидва рази виконавці проходили в фінал та займали там четверте місце.

На Євробаченні-2018 SuRie представить мотивуючу пісню «Storm». У ній співачка запевняє: хоч часи зараз і важкі, але ми обов’язково впораємося, адже «шторм не може триває вічно». Пісня точно заслуговує на звання поп-хіта, але чи вийде з нею завоювати перемогу — подивимося 12 травня, у фіналі конкурсу Євробачення-2018.

Португалія

Країна – господарка Євробачення-2018 Португалія вирішила йти второваною стежкою і вдруге поспіль спробує завоювати перемогу ліричною баладою національною мовою. Цього року на сцену вийде молода співачка Клаудіа Паскаль, яку обрали шляхом національного відбору. У своїй меланхолічній пісні «O Jardim», яка перекладається як «Сад», співачка розповідає про свою бабусю, яка померла минулого року. Так, це зворушливо і красиво, але шанси на перемогу в дівчини вкрай малі, вважають букмекери.

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