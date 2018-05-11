На Євробаченні-2018 Німеччину представить Міхаель Шульте із піснею «You Let Me Walk Alone». Його виступ заплановано на фінал конкурсу, 12 травня. Свою пісню він виконає англійською мовою.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018. Німеччина. Міхаель Шульте — You Let Me Walk Alone: ​​дивитися кліп і слухати пісню

Німеччину на Євробаченні-2018 представить Міхаель Шульте — автор-виконавець, співак, гітарист та аранжувальник. З семи років він грає на гітарі та фортепіано, а співати почав, щойно навчився говорити. З десяти років Міхаель сам пише пісні.

Популярність прийшла до музиканта у 2008 році, коли він створив свій канал на YouTube і виклав туди свою кавер-версію відомої пісні «Umbrella». Натхненний своїм успіхом, Міхаель Шульте продовжив публікувати власні аранжування та кавери.

У 2011 році співак посів третє місце на кастинг-шоу «Голос Німеччини».

На Національному відборі до Євробачення-2018 Міхаель Шульте здобув беззаперечну перемогу. На конкурсі він виконає пісню «You Let Me Walk Alone», присвячену його батькові, який помер понад 10 років тому.

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