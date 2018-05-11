Францію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Madame Monsieur з піснею «Mercy». Виступ дуету відбудеться у фіналі. Докладніше про артистів читайте в матеріалі.

Євробачення-2018. Франція. Madame Monsieur – Mercy: дивитися кліп і слухати пісню



Madame Monsieur — це французький дует, який складається з вокалістки Емілі Сатт і продюсера Жана-Карла Люка. Артисти познайомилися у 2008 році, а рішення співати разом прийняли у 2013. Музиканти навіть писали музику для інших виконавців, у тому числі пісню «Smile» для французького репера Юссуфа.

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Свою участь у французькому Національному відборі Madame Monsieur підтвердили 1 січня цього року, а 27 січня дует став переможцем місцевого конкурсу.

Композиція, з якою Madame Monsieur виступить на Євробаченні-2018, розповідає реальну історію дівчинки, яка народилася у біженки з Нігерії, коли та намагалася перебратися до Європи, прямо в човні посеред Середземного моря. Новонародженій дали ім’я Мерсі, що французькою означає «дякую» і «милосердя».

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