Хочете дізнатися, який манікюр буде модним у сезоні весна-2018? Редакція сайту STB.UA зібрала добірку найтрендовіших варіантів дизайну нігтів. Не бійтеся експериментів з палітрою кольорів, формою та візерунками — майстри манікюру пропонують варіанти на будь-який смак. Обирайте свій весняний манікюр!

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Як правило, у весняному манікюрі переважають пастельні тони. Але цього року дизайнери не проти поекспериментувати.

Як і в минулому сезоні, не втрачають популярності овальна, загострена форми нігтів та «м’який квадрат». Майстри манікюру придумали для кожної з них цікаві варіації.

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У колірній гамі пальма першості дістається фіолетовому та всім його відтінкам. Адже ультрафіолет — головний колір 2018 року за версією Pantone.

Які ще модні тенденції приготував весняний манікюр 2018, дивіться в нашій фотодобірці!

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