Все ще думаєте, куди сходити на вихідних 12–13 травня? Найтепліший місяць весни можна і потрібно проводити в задоволення! Куди сходити і де відпочити, знає редакція сайту stb.ua. Про те, куди піти, читайте в нашій афіші заходів на вихідні в Києві!
Весняний ретро-круїз
Коли: 12 травня 12:00–23:00
Де: Музей видатних діячів української культури
Вартість: від 250 грн
Організатори чергового велотуру пропонують вирушити в минуле. У програмі: музичні концерти, лекції з історії моди, вінтажні ярмарки, ігри на свіжому повітрі та це далеко не все. Під час круїзу ви відвідаєте інтерактивні екскурсії в будинках-музеях Лесі Українки, Михайла Старицького, Миколи Лисенка та Панаса Саксаганського. Також на місці проведення фестивалю працюватимуть фотозони, фуд-корти та виставка велосипедів «Велобум».
Всеукраїнський STEM-фестиваль «Robotica» 2018
Коли: 12–13 травня 10:00–17:00
Де: ВДНГ
Вартість: 70–250 грн
Відвідувачі фестивалю «Robotica» стануть свідками битви роботів, розроблять власний стартап і навіть зберуть з конструктора справжню ракету! Гостей чекають спортивні та творчі майстер-класи, тренінги з тайм-менеджменту та з вибору професії. Крім того, глядачі побачать всеукраїнську олімпіаду з робототехніки, переможці якої представлять Україну на World Robot Olympiad в Таїланді.
Дитячі квести в Маріїнському парку
Коли: 12–13 травня 14:00–15:00
Де: Маріїнський парк
Вартість: 200 грн
Цими вихідними «Квестманія» запрошує дітей взяти участь у двох захопливих і цікавих тематичних квестах! Маленьких учасників очікують випробування на уважність і спритність, безліч загадок і ребусів, криптограми… і це ще не все! Під час квестів дітлахи зможуть допомогти Гаррі Поттеру знайти горокракси, а також повністю зануритися в пригоди всезнайків!
Фестиваль «Наливка Фест»
Коли: 12–13 травня 12:00
Де: галерея мистецтв «Лавра»
Вартість: 70 грн
На вихідних у Києві пройде масштабний фестиваль наливок. Гості заходу зможуть продегустувати різні смаки наливок, відвідати фотозони, взяти участь у конкурсах і майстер-класах! А завершенням фестивалю стане вибір найкращого виробника наливок за версією відвідувачів і присвоєння титулу «Народний вибір».
Концерт гурту «Сальто назад»
Коли: 13 травня 20:00
Де: Docker Pub
Вартість: від 175 грн
Одне з найяскравіших відкриттів Нацвідбору на Євробачення-2017 і автори хітової пісні «О, мамо» виступлять перед жителями столиці. Уже цієї неділі хлопці з групи «Сальто назад» виконають композиції, в яких поєднується фанк, регі та соул. Не пропустіть можливість почути висхідну зірку України наживо!