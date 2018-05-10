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Телеканал СТБ / Куди піти на вихідних 12–13 травня 2018 року

Куди піти на вихідних 12–13 травня 2018 року

Телеканал СТБ

Все ще думаєте, куди сходити на вихідних 12–13 травня? Найтепліший місяць весни можна і потрібно проводити в задоволення! Куди сходити і де відпочити, знає редакція сайту stb.ua. Про те, куди піти, читайте в нашій афіші заходів на вихідні в Києві!

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Весняний ретро-круїз

Коли: 12 травня 12:0023:00

Де: Музей видатних діячів української культури

Вартість: від 250 грн

Організатори чергового велотуру пропонують вирушити в минуле. У програмі: музичні концерти, лекції з історії моди, вінтажні ярмарки, ігри на свіжому повітрі та це далеко не все. Під час круїзу ви відвідаєте інтерактивні екскурсії в будинках-музеях Лесі Українки, Михайла Старицького, Миколи Лисенка та Панаса Саксаганського. Також на місці проведення фестивалю працюватимуть фотозони, фуд-корти та виставка велосипедів «Велобум».

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Всеукраїнський STEM-фестиваль «Robotica» 2018

Коли: 1213 травня 10:0017:00

Де: ВДНГ

Вартість: 70250 грн

Відвідувачі фестивалю «Robotica» стануть свідками битви роботів, розроблять власний стартап і навіть зберуть з конструктора справжню ракету! Гостей чекають спортивні та творчі майстер-класи, тренінги з тайм-менеджменту та з вибору професії. Крім того, глядачі побачать всеукраїнську олімпіаду з робототехніки, переможці якої представлять Україну на World Robot Olympiad в Таїланді.

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Дитячі квести в Маріїнському парку

Коли: 1213 травня 14:0015:00

Де: Маріїнський парк

Вартість: 200 грн

Цими вихідними «Квестманія» запрошує дітей взяти участь у двох захопливих і цікавих тематичних квестах! Маленьких учасників очікують випробування на уважність і спритність, безліч загадок і ребусів, криптограми… і це ще не все! Під час квестів дітлахи зможуть допомогти Гаррі Поттеру знайти горокракси, а також повністю зануритися в пригоди всезнайків!

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Фестиваль «Наливка Фест»

Коли: 1213 травня 12:00

Де: галерея мистецтв «Лавра»

Вартість: 70 грн

На вихідних у Києві пройде масштабний фестиваль наливок. Гості заходу зможуть продегустувати різні смаки наливок, відвідати фотозони, взяти участь у конкурсах і майстер-класах! А завершенням фестивалю стане вибір найкращого виробника наливок за версією відвідувачів і присвоєння титулу «Народний вибір».

фото - bigkiev.com.ua

фото — bigkiev.com.ua

Концерт гурту «Сальто назад»

Коли: 13 травня 20:00

Де: Docker Pub

Вартість: від 175 грн

Одне з найяскравіших відкриттів Нацвідбору на Євробачення-2017 і автори хітової пісні «О, мамо» виступлять перед жителями столиці. Уже цієї неділі хлопці з групи «Сальто назад» виконають композиції, в яких поєднується фанк, регі та соул. Не пропустіть можливість почути висхідну зірку України наживо!

сальто назад

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