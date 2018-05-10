Все ще думаєте, куди сходити на вихідних 12–13 травня? Найтепліший місяць весни можна і потрібно проводити в задоволення! Куди сходити і де відпочити, знає редакція сайту stb.ua. Про те, куди піти, читайте в нашій афіші заходів на вихідні в Києві!

Весняний ретро-круїз

Коли: 12 травня 12:00–23:00

Де: Музей видатних діячів української культури

Вартість: від 250 грн

Організатори чергового велотуру пропонують вирушити в минуле. У програмі: музичні концерти, лекції з історії моди, вінтажні ярмарки, ігри на свіжому повітрі та це далеко не все. Під час круїзу ви відвідаєте інтерактивні екскурсії в будинках-музеях Лесі Українки, Михайла Старицького, Миколи Лисенка та Панаса Саксаганського. Також на місці проведення фестивалю працюватимуть фотозони, фуд-корти та виставка велосипедів «Велобум».

Всеукраїнський STEM-фестиваль «Robotica» 2018

Коли: 12–13 травня 10:00–17:00

Де: ВДНГ

Вартість: 70–250 грн

Відвідувачі фестивалю «Robotica» стануть свідками битви роботів, розроблять власний стартап і навіть зберуть з конструктора справжню ракету! Гостей чекають спортивні та творчі майстер-класи, тренінги з тайм-менеджменту та з вибору професії. Крім того, глядачі побачать всеукраїнську олімпіаду з робототехніки, переможці якої представлять Україну на World Robot Olympiad в Таїланді.

Дитячі квести в Маріїнському парку

Коли: 12–13 травня 14:00–15:00

Де: Маріїнський парк

Вартість: 200 грн

Цими вихідними «Квестманія» запрошує дітей взяти участь у двох захопливих і цікавих тематичних квестах! Маленьких учасників очікують випробування на уважність і спритність, безліч загадок і ребусів, криптограми… і це ще не все! Під час квестів дітлахи зможуть допомогти Гаррі Поттеру знайти горокракси, а також повністю зануритися в пригоди всезнайків!

Фестиваль «Наливка Фест»

Коли: 12–13 травня 12:00

Де: галерея мистецтв «Лавра»

Вартість: 70 грн

На вихідних у Києві пройде масштабний фестиваль наливок. Гості заходу зможуть продегустувати різні смаки наливок, відвідати фотозони, взяти участь у конкурсах і майстер-класах! А завершенням фестивалю стане вибір найкращого виробника наливок за версією відвідувачів і присвоєння титулу «Народний вибір».

Концерт гурту «Сальто назад»

Коли: 13 травня 20:00

Де: Docker Pub

Вартість: від 175 грн

Одне з найяскравіших відкриттів Нацвідбору на Євробачення-2017 і автори хітової пісні «О, мамо» виступлять перед жителями столиці. Уже цієї неділі хлопці з групи «Сальто назад» виконають композиції, в яких поєднується фанк, регі та соул. Не пропустіть можливість почути висхідну зірку України наживо!

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