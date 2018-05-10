У випуску 10 «Холостяк»-8 на Рождена Анусі чекає знайомство з рідними Галі, Іванки й Наталки. Кожна зустріч буде по-своєму цікавою та особливою. Чиї батьки спробують одружити Рождена? А хто розповість неприємну правду про свою доньку? Читайте подробиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Холостяк»-8: хто з учасниць познайомить Рождена з батьками

Бажаючи всією душею допомогти, рідні Іванки перестараються та відкриють Рождену очі на неприємну правду. Холостяк дізнається, що поведінка дівчини нещира, адже вона боїться показати себе справжньою. Як Рожден відреагує на це? Чи вдасться йому знайти компроміс з Іванкою?

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Учасниці «Холостяк»-8 поділилися особистими фото

А ось близькі Галі вирішили влаштувати героям… справжнє весілля! Подарунки, пишно накритий стіл, весільні тости й молитви — на цій зустрічі буде все. Чи готовий Рожден до такого повороту подій? Чи стане Галя нареченою Холостяка?

Дивіться 10 випуск шоу «Холостяк»-8 завтра, 11.05.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Холостяк»-8: весілля в 10 випуску! У випуску 10 Холостяк 2018 (8 сезон) Рождена чекає знайомство з рідними Галі, Іванки та Наталки. Також в Холостяк 8 сезон 10 випуск ви дізнаєтеся, яка зустріч перетвориться на весілля