Нідерланди на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Вейлон з піснею «Outlaw In ‘Em». Виступ артиста відбудеться в другому півфіналі 10 травня під номером 8.



Дивитися онлайн перший півфінал Євробачення-2018

Євробачення-2018. Нідерланди. Вейлон — Outlaw In ‘Em: дивитися кліп і слухати пісню



Вейлон — виконавець кантрі та класичного хард-року. Його оголосили учасником Євробачення-2018 ще в листопаді минулого року. Визнання аудиторії співак отримав під час своєї участі в конкурсі Holland’s Got Talent, там же він підписав контракт з лейблом Motown.

Дебютний альбом Вейлона «Wicked Ways» став платиновим. Всього на рахунку артиста три альбоми, десяток відомих синглів, безліч нагород і премій.

У березні Вейлон представив конкурсну композицію «Outlaw In ‘Em». У пісні йдеться про те, що в кожній людині неодмінно живе розбійник.

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