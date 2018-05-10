Австралію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Джессіка Маубой із піснею «We got love». Виступ артистки відбудеться у другому півфіналі 10 травня під номером 9. На батьківщині співачка вже давно має статус суперзірки.

Євробачення 2018. Австралія. Джессіка Маубой — We got love: дивитися кліп і слухати пісню

Після того як Джесіка зайняла 4 місце в шоу Australian Idol на батьківщині її стали впізнавати і від шанувальників не було відбою. Із 2006 року Маубой активно займається своєю кар’єрою і зберігає статус суперстар по сьогоднішній день.

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Ім’я представника Австралії на Євробаченні-2018 стало відомо одним із перших, ще в минулому році. На пісенному конкурсі в 2018 році Джессіка Маубой виступить з романтичною композицією про силу любові.

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