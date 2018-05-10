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Телеканал СТБ / 12 травня в Києві пройде фінальна частина відбору на «Ігри Нескорених»

12 травня в Києві пройде фінальна частина відбору на «Ігри Нескорених»

Телеканал СТБ

Уже восени, з 22 по 27 жовтня, у Сіднеї пройдуть «Invictus Games» — змагання для військових, які отримали поранення під час бойових дій. Уже цієї суботи, 12 травня, в Києві проведуть фінальну частину відбору бійців і ми дізнаємося імена тих, хто поїде представляти нашу країну на «Іграх Нескорених».

Україна цього року вдруге візьме участь в міжнародних змаганнях «Ігри Нескорених». У 2017-му наші бійці феєрично показали себе в Торонто і привезли додому 14 медалей — 8 золотих, 3 срібні та 3 бронзи.

Вже 12 травня в українській столиці відбудеться фінальна частина відбору бійців на змагання «Invictus Games», після якої стануть відомі імена 15 осіб, які поїдуть до Сіднея представляти Україну.

В рамках змагань бійці візьмуть участь у 12 дисциплінах: стрільба з лука, атлетика, веслування на тренажерах, екстремальне управління від Jaguar Land Rover, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, регата, вітрильний спорт, волейбол сидячи, плавання, баскетбол і регбі на візках.

У 2018 році в «Іграх Нескорених» бере участь 18 країн: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Румунія, Україна, Велика Британія і США. Також цього року вперше участь в іграх візьме Польща.

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