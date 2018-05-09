Вже завтра, 10 травня, на телеканалі СТБ вийде 15 випуск «Я соромлюсь свого тіла». Повернути радість дитинства, поборотися за кожен крок і вдих, а головне, показати світу нове життя — ось такий список справ у лікарів проекту в новій програмі. Детальніше в матеріалі.

Головною героїнею випуску стане торішня пацієнтка — 28-річна Людмила Лещук. За плечима у неї вже 4 вагітності, що завершилися трагічно, причому остання з них ледь не забрала у неї життя і шанс стати коли-небудь мамою. Але лікарі проекту зробили неймовірне — зберегли їй і життя, і здоров’я, тому вже за півроку після лікування Люда завагітніла знову. І, з огляду на її непросту історію, вести її аж до пологів взялася ведуча проекту Людмила Шупенюк. Що з цього вийде і чи вдасться Люді Лещук уникнути нових неприємних хвилювань — дізнаєтеся вже в цей четвер.

Продовжить лікування і ще один пацієнт минулих сезонів — Віталій Зеленський, 32-річний чоловік з воронкоподібною деформацією грудної клітини. Його чекає генетичний аналіз на одну з рідкісних патологій, яка часто загрожує життю, а ще — дуже складна операція. Такі зазвичай роблять дітям, і у Віталія в дитинстві подібних втручань було два. Однак вони не допомогли. Чи вдасться хірургам проекту виправити ситуацію і подарувати Віталію шанс вдихнути на повні груди?

А новий пацієнт на ім’я Іван Рибчак здивує Катю Безвершенко скаргою на вкрай болючі мозолі, через які він щовечора змушений годинами розпарювати ноги і голити шкіру бритвою. Чоловік зізнається, що кожен крок для нього — наче ходіння по голках і викрутках. Втім, його хвороба набагато серйозніша, ніж просто натоптиші, адже повністю вилікувати її не можна. Чому так буває і що з цим можна зробити, а також до чого тут дочка Івана — всі відповіді прозвучать завтра о 20:00.

А Валерій Ославський прийме відразу двох юних пацієнток. Одна з них — 9-річна Агнеса Каломпар з вродженим дефектом, через який у дівчинки внутрішні органи знаходяться прямо під шкірою. Вона називає їх «бубляші» і мріє танцювати, як її сестри. А друга — 3-річна Ілона Руда з деформацією ніг. Батьки рано почали бити на сполох і водили її до лікарів, але діагноз так ніхто і не поставив, а призначене лікування — тобто день і ніч носити ортези, що обмежують рух, — не дало ніякого ефекту. Яка хвороба скривила ніжки дівчинки і як все виправити, вирішуватимуть кращі ортопеди країни.

Крім того, в рамках нового експерименту Валерій Ославський залишить клініку і за день поміняє аж три професії: шевця, маляра і… екстрасенса. Чого не зробиш заради здоров’я українців! І все — аби навчити людей правильно ходити. Думаєте, ВИ — знаєте, як це робити?

Перевірте себе разом з 15 випуском «Я соромлюсь свого тіла» вже цього четверга о 20.00 на СТБ!

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