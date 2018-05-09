9 травня 1945 року рівно о 6:00 з усіх гучномовців лунали довгоочікувані оповіщення про перемогу і про закінчення тривалих військових дій. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — це одне з найбільш шанованих свят в Україні, бо ця біда забрала життя багатьох її жителів і громадян. Представляємо вам добірку привітань до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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***

Вклоняємося Вічному вогню,

Вклоняємось доземно всім солдатам,

Що міряли дороги крізь війну,

Щоб нам сьогодні мріяти й кохати.

***

Ви знов сьогодні поряд з нами,

Та невблаганний плин років…

Гроза відлунює громами

В старих листах поміж рядків…

Умитий ранок зустрічає

Шістдесят шостий мирний рік,

А друзі десь за небокраєм…

Лиш вічне полум’я палає,

Щоб душі зболені зігріть.

***

Посміхається ранок травневий,

Трепет спогадів, потиск долонь…

У сльозинках непрохано-щедрих

Знов виблискує вічний вогонь.

Але поряд надійне плече

І дитячі допитливі очі,

І душа, в якій серце тріпоче,

Що Ваш спогад в майбутнє несе.

***

Ми знову прийдемо до вічного вогню,

Рокам ніколи пам’яті не стерти

Про тих,хто пережив страшну війну,

І тих, хто залишивсь в обіймах смерті.

Ми знову прийдемо до Вічного вогню…

Із нами прийдуть і онуки й діти,

Щоб ветеранам до землі вклонитись,

Щоб вшанувати їхню сивину.

Нехай Господь дарує їм літа,

Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.

Нехай щороку зелень молода

Встеляє килимом стежки у завтра.

***

Вшановуємо загиблих і живих,

Тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну,

Імена навіки запам’ятаємо їх,

Життя вони свою за нас віддали.

З кожним роком все коротше ряд

Очевидців тих боїв кривавих,

Нехай же вибухи більше не гримлять,

Чи не турбують застарілої рани.

Ваш героїчний подвиг не забути,

Нехай року тікають невблаганно,

Але бузку оксамитова кисть

В вашу честь цвіте неопалима!

***

Ніхто не забутий.

На полі ніхто не згорів:

Солдатські портрети

На вишитих крилах пливуть…

І доки є пам’ять в людей,

І живуть матері,

Допоти й сини, що спіткнулись об кулі,

Живі!

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