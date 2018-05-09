Ось і закінчився перший півфінал Євробачення-2018! Хто пройшов у фінал пісенного конкурсу з першої половини виконавців? Які результати голосування від 08.05.2018? Докладніше читайте в матеріалі.



Дивитися онлайн перший півфінал Євробачення-2018

Сьогодні свої композиції представили учасники з 19 країн: Азербайджан, Ісландія, Албанія, Бельгія, Чехія, Литва, Ізраїль, Білорусь, Естонія, Болгарія, Македонія, Хорватія, Австрія, Греція, Фінляндія, Вірменія, Швейцарія, Ірландія, Кіпр.

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Всі телеглядачі, а також глядачі онлайн-трансляції Євробачення-2018 вже знають результати голосування. Але для тих, хто пропустив цю подію, ми коротко розповімо, як все відбувалося.

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 08.05.2018, у фінал Євробачення-2018 проходять Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія.

Представник України на Євробаченні-2018 MELOVIN виступить у другому півфіналі 10 травня під номером 18.

Фінал Євробачення-2018 відбудеться 12 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ.

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