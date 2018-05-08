На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Словенію представить Леа Сірк з піснею «Hvala, ne!». Виступ співачки відбудеться в другому півфіналі 10 травня під номером 17. Вона виконає пісню словенською мовою.

Євробачення 2018. Дивитися онлайн перший півфінал

Євробачення-2018: Словенія: Леа Сірк — Hvala, ne!: дивитися кліп і слухати пісню.

Леа Сірк почала займатися музикою ще в дитинстві. З 2001 по 2007 рік брала участь у багатьох національних та міжнародних конкурсах. Паралельно з навчанням у середній школі освоювала гру на флейті.

Читайте також: Де дивитися Євробачення-2018

Майбутня співачка навчалася в музичній консерваторії міста Женева, яку закінчила з відзнакою. У 2005 році отримала премію як перспективна молода співачка на Міжнародному музичному конкурсі в Кельні. Відтоді виступала на багатьох фестивалях і двічі брала участь у Нацвідборі (2009 і 2010 рр.)

Також Леа двічі виступала на Євробаченні як бек-вокалістка: 2014 року в команді Тінкари Ковач і 2016-го в команді МануЕлли.

У співачки двоє дочок, але це ніяк не заважає їй розвивати кар’єру. Після перемоги на Нацвідборі «EMA»-2018 вона завоювала право представляти країну в Лісабоні. Леа виконає пісню «Hvala, ne!», що в перекладі означає «Спасибі, ні!».

Читайте також: Всі пісні країн – учасниць Євробачення-2018

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.