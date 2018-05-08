На Євробаченні-2018 Швецію представить Бенджамін Інгроссо з піснею «Dance You Off». Він виступить у другому півфіналі, 10 травня, під номером 15. Свою пісню він виконає англійською мовою.

Євробачення 2018. Дивитися онлайн перший півфінал

Євробачення-2018. Швеція. Бенджамін Інгроссо — Dance You Off: дивитися кліп і слухати пісню



Бенджамін Інгроссо виріс у музичній сім’ї — його мати співачка, а батько колишній танцюрист. У дитинстві він грав у декількох мюзиклах, а в 2006 році виграв пісенний конкурс Melodifestivalen. 2014 року здобув перемогу на місцевому танцювальному ТВ-шоу Let’s Dance.

Минулого року Бенджамін вже намагався потрапити на Євробачення, однак посів на Нацвідборі лише п’яте місце. Цього року він представив сучасний танцювальний трек і обігнав аж 30 претендентів представляти Швецію на Євробаченні-2018.

Його пісня в танцювальному ритмі «Dance You Off» перекладається як «Перетанцювати тебе». У ній співак розповідає про хлопця, який за допомогою танцю намагається забути про колишню любов.

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