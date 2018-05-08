Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Юлія Самойлова з піснею «I Won’t Break». Виступ артистки відбудеться в другому півфіналі 10 травня під номером 6.

Євробачення 2018. Перший півфінал від 08.05.2018 дивитися онлайн

Євробачення-2018. Росія. Юлія Самойлова – I Won’t Break: дивитися кліп і слухати пісню



Композицію «I Won’t Break» для співачки написали ті ж автори, що й минулого року. В одному з інтерв’ю Юлія зазначила, що пісня розповідає про неї та її життя. Разом з артисткою на сцену вийдуть три бек-вокалісти і двоє танцюристів. Родзинкою номера стане скеля, на якій Юлія співатиме. Спочатку глядачі побачать пустир, де у міру наростання композиції потечуть струмки та розпустяться квіти.

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За прогнозами букмекерів, у 10-ку лідерів артистці потрапити не вдасться.

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