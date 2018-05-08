Букмекери змінили рішення щодо своїх фаворитів на Євробаченні-2018 після двох днів репетицій. Хто, на думку експертів тепер претендує на звання кращого? Подробиці читайте в матеріалі.
Дивитися онлайн перший півфінал Євробачення-2018
Букмекери оновили дані по фаворитам Євробачення-2018. Зараз в топ-3 лідерів знаходяться Кіпр, Ізраїль і Норвегія.
Кіпр на пісенному конкурсі представить Елені Фурейра з піснею «Fuego»:
Ізраїль — Нетта Барзілай з піснею «Toy»:
Норвегію — Олександр Рибак з піснею «That’s How You Write A Song»:
Представник України MELOVIN змістився на 19-е місце.
Нагадаємо, MELOVIN виступатиме з піснею «Under The Ladder» у другому півфіналі 10 травня під номером 18.