Букмекери змінили рішення щодо своїх фаворитів на Євробаченні-2018 після двох днів репетицій. Хто, на думку експертів тепер претендує на звання кращого? Подробиці читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн перший півфінал Євробачення-2018

Букмекери оновили дані по фаворитам Євробачення-2018. Зараз в топ-3 лідерів знаходяться Кіпр, Ізраїль і Норвегія.

Кіпр на пісенному конкурсі представить Елені Фурейра з піснею «Fuego»:



Ізраїль — Нетта Барзілай з піснею «Toy»:



Норвегію — Олександр Рибак з піснею «That’s How You Write A Song»:



Представник України MELOVIN змістився на 19-е місце.

Нагадаємо, MELOVIN виступатиме з піснею «Under The Ladder» у другому півфіналі 10 травня під номером 18.

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