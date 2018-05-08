У понеділок, 7 травня, представник України на Євробаченні-2018 MELOVIN виступив на вулицях столиці Португалії. Артист заспівав у Євромістечку – офіційній фан-зоні пісенного конкурсу, яка цього року розмістилася на Террейро-ду-Пасу. Докладніше читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн перший півфінал Євробачення-2018

Напередодні Євробачення-2018 MELOVIN виступив на вулиці Лісабона. Співак виконав чотири пісні: конкурсну «Under The Ladder», «Wonder», «Unbroken» та українську «Світ в полоні».

Спеціально до урочистого відкриття Євробачення-2018, яке відбулося 6 травня на блакитний доріжці, MELOVIN підготував власний парфум.

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Нагадаємо, представляти Україну на Євробаченні-2018 MELOVIN буде з піснею «Under The Ladder» у другому півфіналі, який відбудеться 10 травня, під номером 18.

Коментуватиме прямі ефіри Євробачення-2018 8, 10 і 12 травня на телеканалі СТБ популярний український телеведучий Сергій Притула.

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