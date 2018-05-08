Латвію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Лаура Різотто із піснею «Funny Girl». Співачка виступить 10 травня в другому півфіналі під 14-м номером. Свою пісню вона заспіває англійською мовою.

Євробачення 2018. Дивитися онлайн перший півфінал

Євробачення-2018. Латвія. Лаура Різотто — Funny Girl: дивитися кліп і слухати пісню

Цього року Латвію представить співачка бразильського походження Лаура Різотто. Музичну освіту дівчина отримала в Музичному коледжі Берклі в Бостоні, а у 2013 році закінчила Каліфорнійський інститут мистецтв та отримала ступінь магістра в галузі музики у Колумбійському університеті.

Музична кар’єра Лаури Різотто почалася 2009 року, коли вона підписала контракт з лейблом Universal Music Brazil, а у 2011-му вийшов її перший альбом «Made In Rio».

На Євробачення-2018 Лаура Різотто пройшла після перемоги на Національному відборі. Цього року при голосуванні враховувалися не тільки дзвінки та повідомлення від глядачів, а й інтернет-голосування та навіть кількість відтворення пісень на стримінгових сервісах.

На конкурсі Лаура виконає пристрасну баладу «Funny Girl».

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