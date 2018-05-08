Євробачення 2018: як голосувати за учасників

Для того щоб проголосувати за вподобаного учасника необхідно надіслати SMS з його номером на спеціальний номер, який оголосять у прямому ефірі. Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям. Не можна голосувати за учасника країни в якій ви проживаєте, гроші з вашого рахунку спишуть, проте голос не зарахують.

Дивитися онлайн Євробачення 2018 – перший півфінал від 08.05.2018

Наголошуємо, що Україна може голосувати тільки у другому півфіналі, так визначило жеребкування.

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Нагадаємо, що в минулому році змінили систему підрахунку голосів. Раніше результат учасників складався з підсумків голосування журі та глядачів, тепер же судді і шанувальники будуть оцінювати виконавців окремо. Завдяки новій системі глядачі до останньої хвилини не будуть знати ім’я переможця. У випадку однакової кількості балів переможцем стає учасник, який набрав найбільшу кількість голосів від телеглядачів.

Як у півфіналі, так і в фіналі, результати голосування журі Національного країни повинні визначатися таким чином:

12 балів – пісня, що отримала вищу оцінку;

10 балів – пісня, яка займає друге місце;

8 балів – пісня, яка посіла третє місце;

7 балів – четверте місце і так далі.

Утримуватися від голосування не можна.

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