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Телеканал СТБ / Євробачення-2018: Італію представлять Ерман Мета та Фабріціо Моро з піснею «Non mi avete fatto niente»

Євробачення-2018: Італію представлять Ерман Мета та Фабріціо Моро з піснею «Non mi avete fatto niente»

Телеканал СТБ

На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Італію представлять Ерман Мета та Фабріціо Моро з піснею «Non mi avete fatto niente». Дует виступить у фіналі. Вони виконають пісню італійською.

Євробачення 2018. Дивитися онлайн перший півфінал

Євробачення-2018: Італія: Ерман Мета та Фабріціо Моро — Non mi avete fatto niente: дивитися кліп і слухати пісню.

Ерман Мета народився в Фієрі, Албанія, та переїхав до Італії, вже будучи підлітком. Свою музичну кар’єру починав як гітарист гурту «Ameba4», яка виступала на фестивалі «Сан-Ремо» в 2006 році. Після розпаду гурту займався написанням пісень для багатьох італійських музикантів, а також був суддею на італійському талант-шоу «Amici di Maria De Filippi».

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Фабріціо Моро народився в Римі і почав свою музичну кар’єру ще 1996-го, коли випустив сингл під назвою «Per tutta un’altra destinazione». У 2007 році його пісня «Pensa» виграла секцію новачків і отримала спеціальну нагороду критиків на фестивалі «Сан-Ремо». Працював ведучим документального фільму про італійські в’язниці. В активі виконавця безліч синглів і кілька студійних альбомів.

Цього року музиканти об’єднали свої зусилля, щоб взяти участь у фестивалі «Санремо» в якості дуету. Після тріумфальної перемоги, дует за традицією отримав право вредставляти країну на Євробаченні. На конкурсі вони виконають пісню «Non mi avete fatto niente».

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