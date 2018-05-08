На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Ірландію представить Райан О`Шонессі з піснею «Together». Виступ артиста відбудеться в першому півфіналі 8 травня під номером 18. Музикант виконає композицію англійською мовою.

Євробачення-2018: Ірландія. Райан О’Шонессі — Together: дивитися кліп і слухати пісню

Райан О`Шонессі народився в місті Скерріс в Ірландії. Після закінчення Дублінського технологічного інституту Райан проходив музичний курс в Брайтонському інституті сучасної музики. Він описує себе як «універсальний співак». Навчатися своєму ремеслу почав, коли йому було 4 роки. Грає на гітарі, фортепіано та саксофоні, а також має акторський досвід — знімався в телесеріалі «Прекрасне місто».

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Цього року, попри намір панк-легенди Джона Лайдона (Sex Pistols) представляти Ірландію, вибір експертів ліг на 25-річного Райана. У ліричній пісні «Together» музикант розповідає про страждання за коханням, що минуло.

До слова, рідний дядько О`Шонессі, Гаррі, представляв Ірландію на Євробаченні-2001, де зайняв 21-ше місце.

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