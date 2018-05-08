На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Грузію представить джазово-етнічний гурт Iriao з піснею «For you». Виступ музичного колективу відбудеться у другому півфіналі 10 травня під номером 10. Гурт виконає композицію грузинською мовою.

Євробачення 2018. Дивитися онлайн перший півфінал

Євробачення-2018: Грузія. Ethno-Jazz Band Iriao – For you: дивитися кліп і слухати пісню.

Джазово-етнічний бенд Iriao заснований у 2013 році. Саме завдяки колективу світ вперше почув магічне поєднання народної грузинської музики з елементами джазу. Ідея об’єднати ці два жанри прийшла в голову Давиду Малазонія — засновнику і композитору гурту. Сама назва Iriao походить від грузинського слова «iriao-uruao», яке використовують для позначення особливого стилю співу — кріманчулі.

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До складу входить 7 учасників: Давид Малазонія (композитор, аранжувальник, засновник гурту), Давид Кавтарадзе (народні інструменти), Бирдзина Мургулія (вокал), Леван Абшилава (ударні), Шалва Гелехва (бас-гітара), Георгій Абашидзе (вокал), Михаїл Джавахішвілі (вокал).

Голосно заявили про себе на весь світ Iriao в 2014 році, виступивши на джазовому фестивалі в Борнео, Малайзія. Окрім цього, артисти виступали на джазових фестивалях в Індонезії, Україні, Австрії, Польщі та інших країнах.

Давид Малазонія зараз проживає в Німеччині. Там він створює музику для телебачення, театру та інших різноманітних проектів.

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