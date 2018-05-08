Естонію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Еліна Нечаєва з піснею «La Forza». Виступ артистки відбудеться в першому півфіналі 8 травня під номером 9.

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Євробачення- 2018. Естонія. Еліна Нечаєва — La Forza: дивитися кліп і слухати пісню



26-річна естонка була обрана представником своєї країни на місцевому конкурсі Eesti Laul. Еліна Нечаєва — оперна співачка російського походження. Музикою вона займається майже все життя, закінчила Естонську академію музики і театру.

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На Євробаченні-2018 Еліна Нечаєва представить Естонію з піснею «La Forza». Примітно, що співатиме дівчина італійською. Артистка виконає композицію у змішаному стилі — мікс оперного та електронного.

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