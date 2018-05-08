Чехію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Міколаш Йозеф з піснею «Lie To Me». Виступ артиста відбудеться в першому півфіналі 8 травня під номером 5.

Євробачення 2018. Чехія. Міколаш Йозеф — Lie To Me: дивитися кліп і слухати пісню

22-річний Йозеф лише недавно пов’язав своє життя із музикою. З дитинства він навчався на актора, а пізніше працював моделлю. Коли кар’єра в світі моди перестала розвиватися, Міколаш пішов у музику. Спочатку він їздив по містах Європи в якості вуличного музиканта.

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Ще в 2017 році Йозефу запропонували представляти Чехію на Євробаченні. Співак відмовився, вважаючи, що йому запропонували негідну конкурсу пісню. На Євробаченні-2018 артист виступить з композицією Lie To Me, яку склав сам.

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