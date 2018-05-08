Албанію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Евгент Бушпепа з піснею «Mall». Виступ артиста відбудеться в першому півфіналі 8 травня під номером 3. Співак виконає душевну баладу про кохання.

Євробачення 2018. Албанія. Евгент Бушпепа — Mall: дивитися кліп і слухати пісню



Із 2006 року 33-річний музикант виступає у рідній Албанії. Починалося все з ток шоу на одному з місцевих телеканалів. Кар’єра артиста стартувала з популярної албанської пісні Maska e Madheshtise, яку він готував для конкурсу TOP FEST 4.

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На щорічному фестивалі Festivali i Kenges представником своєї країни на Євробачення-2018 Албанія вибрала Евгента Бушпепу. У перекладі з албанської композиція «Mall», яку співак виконає на конкурсі Євробачення 2018, означає «бажання».Текст пісні оповідає про щасливе кохання, а з кожним новим куплетом голос артиста розкривається все більше.

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