Завтра, 9 травня 2018 року, відзначається 73-й День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Щороку це свято викликає радість, сумні спогади та гордість. Вітання в листівках на 9 Травня, які ми зібрали, стануть у нагоді, щоб привітати ветеранів, дітей війни або просто близьких і друзів, які цінують і пам’ятають цей день. Надішліть вірші, листівки або привітання з 9 Травня близьким людям, адже мир так важливий, і це свято черговий раз про це нагадує.

Читайте також: Вихідні у травні 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.