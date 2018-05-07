Вєрка Сердючка та її мама записали відеозвернення для MELOVIN’а

Напередодні виступу в першому півфіналі «Євробачення» MELOVIN отримав оригінальний подарунок від Вєрки Сердючки, яка свого часу зайняла на конкурсі одне з призових місць. Вєрка разом із мамою записали відеозвернення для представника України на Євробаченні цього року. Артистові піднесли цей сюрприз під час прес-конференції після другої репетиції.

Читайте також: Небачене Євробачення: прогнози букмекерів

— Було неймовірно приємно, що Андрій Михайлович проявив бажання черговий раз мене підтримати, — говорить артист. — Ще й таким оригінальним методом. Перебуваючи за тисячі кілометрів від дому і хвилюючись перед настільки важливою подією, я дуже надихнувся і заспокоївся після перегляду. Дякую Андрію Данилку та Інні за те, що ось уже котрий рік підтримують мене не тільки словом, а й ділом. Я дуже ціную їхні поради і небайдуже ставлення.

Читайте також: Євробачення-2018: MELOVIN провів другу репетицію

MELOVIN вийде на сцену Євробачення-2018 вже 10 травня і закриє конкурсну частину другого півфіналу.

Переглянути відеозвернення Вєрки Сердючки можна тут:

https://www.youtube.com/watch?v=f3yVs2yMHIE&feature=youtu.be

Другу прес-конференцію — тут:

https://www.youtube.com/watch?v=MtJpy8YgBqI

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.