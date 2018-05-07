Останній місяць весни щороку нагадує українцям про різні важливі дати, серед яких і день народження столиці. Коли святкуватимемо день Києва у 2018 році? Дізнайтеся у нашому матеріалі!

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Коли день Києва у 2018 році – актуальне запитання, адже щороку дата свята змінюється. Свій день народження за давньою традицією столиця відзначає в останню неділю травня. У 2018 році масштабне свято припадає на 27 травня.

Цього року на святкові вихідні випадає проведення масштабних міжнародних футбольних подій – фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, а також Фестивалю чемпіонів, який пройде з 24 по 26 травня. Святковий концерт, присвячений Дню Києва, відбудеться 27 травня.

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24 травня на Майдані Незалежності жителів та гостей столиці чекає офіційне відкриття Фестивалю чемпіонів. Організатори обіцяють тематичні фотозони, різні активності, виступи зірок вітчизняного та західного шоу—бізнесу. Всі чотири дні спонсори веселитимуть різними заходами, а на встановленому футбольному полі на Хрещатику пройде Матч легенд за участю топ—футболістів. Закриття фестивалю відбудеться 26 травня о 18:00, перед початком фінального матчу.

27 травня за нагоди святкування Дня Києва та закриття футбольного турніру фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на головній вулиці столиці планується грандіозний концерт. У програмі: виступи хорів, оркестрів, шоу маршових барабанів, DJ-сети, вокальні та танцювальні перформанси-флешмоби тощо.

Початок концерту: 13.00.

Закінчення концерту: 21.00.

Також в День Києва – 2018 відбудеться один із наймасовіших і найяскравіших заходів – Пробіг під каштанами.

У зв’язку зі святом Трійці, понеділок 28-го травня офіційно оголошено вихідним днем.

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1536-й день народження столиці – свято кожного з нас. Бажаємо провести День Києва у 2018 році незабутньо!

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