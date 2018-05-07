Як минуло відкриття Євробачення-2018

6 травня відбулося офіційне відкриття пісенного конкурсу. Всі 43 учасники вийшли зі своїх авто не на традиційну червону доріжку, а на тематичну блакитну. Новий колір символу відкриття приурочений до морської тематики Євробачення-2018. Докладніше читайте в матеріалі.

Урочисте відкриття Євробачення-2018 відбулося 6 травня біля Музею мистецтва, архітектури і технології. На блакитний доріжці конкурсантів зустрічали ведучі Клаудія Семедій, Інес Лопес Гонсалвіз, Педро Грейнджер і Педро Пенім.

Представник України MELOVIN прибув на церемонію під номером 41, майже в самому кінці. Спеціально для відкриття Євробачення-2018 співак створив власний парфум: «Я робив його дуже довго. Аромат я б описав як ігристе вино з імбиром, полуницею і шоколадом».

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Нагадаємо, MELOVIN представлятиме Україну на Євробаченні-2018 з піснею «Under The Ladder» 10 травня під номером 18.

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