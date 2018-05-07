Євробачення 2018 пройде в Лісабоні 8, 10 і 12 травня. Ми підготували список країн-учасниць першого півфіналу, який відбудеться 8 травня 2018 у Португалії. Подробиці – в матеріалі.
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У першому півфіналі виступлять 19 учасників у такому порядку:
- Азербайджан: Aisel – «X My Heart»
- Исландия: Ari Ólafsson – «Our Choice»
- Албания: Eugent Bushpepa – «Mall»
- Бельгия: Sennek – «A Matter Of Time»
- Чехия: Mikolas Josef – «Lie To Me»
- Литва: Ieva Zasimauskaitė – «When We’re Old»
- Израиль: Netta – «Tоу»
- Беларусь: ALEKSEEV – «Forever»
- Эстония: Elina Nechayeva – «La Forza»
- Болгария: EQUINOX – «Bones»
- Македония: Eye Cue – «Lost And Found»
- Хорватия: Franka – «Crazy»
- Австрия: Cesár Sampson – «Nobody But You»
- Греция: Γιάννα Τερζή – «Όνειρό Μου»
- Финляндия: Saara Aalto – «Monsters»
- Армения: Sevak Khanagyan – «Qami»
- Швейцария: Zibbz – «Stones»
- Ирландия: Ryan O’Shaughnessy – «Together»
- Кипр: Eleni Foureira – «Fuego»
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Нагадаємо, представник України MELOVIN виступить із композицією Under the Ladder у другому півфіналі під номером 18.
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Коментатором прямих ефірів Євробачення 8, 10 і 12 травня на телеканалі СТБ буде відомий український телеведучий Сергій Притула, який два роки поспіль веде Національні відбори на Євробачення.
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