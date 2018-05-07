Чорногорію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Ваня Радовановіч із композицією «Inje». Співак виступить 10 травня у другому півфіналі під номером 16. Свою пісню він виконає сербською мовою.

Євробачення-2018. Чорногорія. Ваня Радовановіч — Inje: дивитися кліп і слухати пісню



Ваня Радовановіч почав свою кар’єру у 2004 році. Тоді він виступив на фестивалі в Чорногорії зі своєю піснею «Dripac», де отримав приз за найкращий дебют. Того ж року на Радіофестивалі Сербії Ваня Радовановіч посів перше місце за авторську пісню «Izvini ne menja ljude». А його дебютний альбом «Pričaj Dodirom» став одним з найбільш продаваних у Чорногорії. Більш ніж за 10 років кар’єри співак випустив кілька синглів, два сольні альбоми та писав пісні для інших артистів.

На Євробаченні-2018 Ваню Радовановіча обрали на Національному відборі Montevizija 2018. Спочатку його пісня «Inje» була з балканськими мотивами, однак після аранжування вона перетворилася на справжній романс. У ній співак розповідає про людину, яка збилася зі шляху і йде по життю нещасною.

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