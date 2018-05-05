«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у тринадцятому випуску

Вже завтра, 6 травня, на телеканалі СТБ вийде 13 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-11. До студії проекту прийде 37-річний Олександр — батько 6-місячної Софійки. Два тижні тому мати дівчинки, Валентина, кинула сім’ю і зникла. Саша підозрює, що він не перший чоловік, залишений з дитиною на руках цією 26-річною дівчиною. Журналісти «Один за всіх» розшукали Валентину, щоб дізнатися, скільки насправді у неї дітей і чоловіків. Детальніше — в матеріалі.

Саша і Валя познайомилися на сайті знайомств. І прямо в день їхньої першої зустрічі чоловік запропонував дівчині переїхати до нього. Згодом він почав помічати дивацтва в поведінці коханої: вона відповідала на дзвінки із прихованих номерів, а укладати шлюб відмовлялася навіть після народження доньки.

Через два роки щасливого сімейного життя Валя несподівано зникла. Олександр, вимушений тепер самотужки займатися доглядом за їхньою маленькою донечкою та її вихованням, дізнався подробиці про минуле своєї обраниці вже тоді, коли подавав на неї в розшук. Скільки насправді дітей у Валентини і скількох чоловіків вона обдурила? Які таємниці з життя жінки будуть розкриті завдяки проекту?

Дізнайтеся завтра в 13 випуску «Один за всіх»-11 о 21:25 на телеканалі СТБ!

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