Небачене Євробачення: прогнози букмекерів

До Євробачення-2018 залишилося лише кілька днів, а пристрасті навколо визначення ймовірного переможця активно розпалюються. Кого вважають головним фаворитом і претендентом на першість у пісенному конкурсі букмекери? Та яке місце прогнозують представнику України MELOVIN‘у? Читайте в нашому матеріалі.

До старту Євробачення-2018 залишилося зовсім трошки, однак запекла боротьба серед учасників уже триває. Фан-клуби одних співаків різко збільшуються, коли іншим доводиться докладати чимало зусиль, аби хоч якось привернути до себе увагу. Одним із фаворитів букмекерів є представник Чехії Міколас Йозеф. Хлопцю пророкують третє місце. У соцмережах кількість його фанатів продовжує зростати. Вони вважають співака привабливим і харизматичним.

«Часто зустрічаю, що виставляють дві фото: мою та MELOVIN‘а. Фани сперечаються, хто з цих красунчиків кращий і здобуде перемогу. Я добре ставлюся до українського претендента. У Лісабоні нас розсудить глядач та музика», — каже Міколас.

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Другу сходинку пророкують представнику Норвегії Олександру Рибаку, чия скрипка в 2009 підкорила шанувальників Євробачення. Букмекери вважають, що цього разу співак має усі шанси «взяти срібло» та повернути колишню прихильність європейців.

Тривалий час лідируючу позицію займала представниця Естонії Еліна Нечаєва. Проте вже згодом її місце замінила конкурсантка від Ізраїлю Нетта Барзілай.

«Вона дуже прикольна, нестандартна, я б сказав», — поділився суддя українського Нацвідбору на Євробачення-2018 Андрій Данилко.

Наразі її пісня на YouTube набрала понад 16 млн переглядів, а її коронне «кудахкання» вже набула неймовірної популярності.

«Мені постійно вбивали в голову, що таким товстим, як я, не місце на сцені. Я не знаю, що мене врятувало, але я пробивалася попри все, та Ізраїль в мене повірив», — розповіла Нетта.

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А ось нашому представнику букмекери спершу віддавали лише 22 місце. Проте вже згодом прогнози значно поліпшилися, й вже зараз MELOVIN посідає четверту сходинку.

«Про таких, як MELOVIN, кажуть — боєць. Він — сильний виконавець із дуже хорошими бійцівськими якостями», — розповів музичний продюсер Руслан Квінта.

Перед Євробаченням MELOVIN не лише допрацював свій номер, але й добряче попітнів у спортзалі та підтягнув англійську. Саме ці досягнення й оцінили прогнозисти, змінивши свої оцінки в ліпшу сторону. Чи вдасться представнику від України вибороти першість, побачимо у прямому ефірі Євробачення-2018.

Дивіться на відео головні фішки учасників Євробачення-2018, як змінюється трійка лідерів за прогнозами букмекерів і у кого найменше шансів на перемогу.

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