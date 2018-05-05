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Телеканал СТБ / Що почитати цієї весни: добірка книжкових новинок

Що почитати цієї весни: добірка книжкових новинок

Телеканал СТБ

Любите читати? Не знаєте, що почитати в дорозі або довгими вечорами? Ми підібрали для вас книжкові новинки з романтичними історіями і детективними елементами. Що почитати цією весною – дивіться у нашій добірці.

«Елеанор і Парк» Рейнбоу Ровелл

Елеанор — нова дівчина в місті та школі. Дивний, незрозумілий одяг, складні стосунки в родині, внутрішній світ незліченні кілометри завглибшки, небажання спілкуватись і подобатись — вона точно знає, що ніхто й ні за яких обставин не назвав би її приємною! Але не Парк… Парк завжди сидить у кінці шкільного автобуса. Чорна футболка, навушники у вухах, очі звернені в книжку — він абсолютно впевнений, що цього достатньо, аби бути невидимим. Але не для Елеанор… Ця книжка — історія пронизливого кохання двох підлітків-аутсайдерів, яка в підсумку стає хронікою подолання життєвих перипетій. Адже «вона пішла, і тепер приходить лиш у мріях і мареннях, у друзках дежавю…» Чи зможе він її повернути?

Елеанор і Парк

«Остання Камелія» Сара Джіо

Англія, 1940 рік. Останній у всьому світі екземпляр камелії сорту «міддлберійська рожева» росте на території сільського маєтку. Американка Флора напередодні Другої світової війни укладає угоду зі злодієм. Її завдання — проникнути в маєток і відшукати камелію. Шлях до цієї мети виявляється сповненим одночасно радості й страху…

Нью-Йорк, наш час. Еддісон, яка працює ландшафтним дизайнером, разом із чоловіком Рексом приїжджає до того самого маєтку. Тепер цей будинок — власність Рексових батьків. Він, як і його дружина, обожнює детективні історії, тож подружжя, знайшовши в старовинному будинку альбом із засушеними квітками камелій, вирішує провести розслідування. А що як небезпека, з якою колись стикнулася Флора, іще не минула? Чи спіткає Еддісон така сама доля, як і ту дівчину?

Романи американської письменниці, журналістки та радіоведучої Сари Джіо перекладено понад 25 мовами. Відмінною рисою книжок Сари Джіо є подвійний сюжет, переплетіння минулого і сьогодення, таємниць, які потім змінюють життя людей через багато років.

Остання камелія

«На реальних подіях» Дельфін де Віґан

Після опублікування попереднього роману в авторки настало творче затишшя. Це переходить у депресію, що посилюється після отримання анонімних листів, у яких її звинувачують у тому, що своїм твором вона зашкодила сім’ї, до того ж нажилася на смерті матері. Саме тоді в її житті з’являється Л. — ефектна білявка, з якою жінка швидко заприязнилася. З часом загадкова подруга стає компаньйонкою, ба більше — двійником письменниці, і в цій схожості є певна містика. Наскільки Л. затулить собою героїню?

Внутрішня напруга, що зростає з кожною сторінкою роману, сплетіння відвертості й містифікації не залишать байдужими читачів. Вона так вміло перетасовує карти, що вам буде важко відрізнити правду від вигадки. Але будьте впевнені: ви насолодитеся цією книжкою.

На реальних подіях

«Записник. Сторінки нашого кохання» Ніколас Спаркс

Йому 17, їй 15. «Поезія наяву» — ось як він описував її перед іншими й лише для неї читав вірші Волта Вітмена. Але літо мину­ло… Еллі змушена повертатися додому. Йому 31, їй 29. Він пройшов війну, вона заручена, але нова зустріч змінює їхні життя… Йому 80, їй 78. У закладі для людей похилого віку він щодня читає їй історію їхнього кохання зі старенького записника.

Ніколас Спаркс всесвітньовідомий американський письменник. Автор 18 романів, 11 із яких екранізовано. «Записник» — його дебютний роман (1996) — одразу потрапив до списку бестселерів «The New York Times», а згодом увійшов до списку найкращих книг TOP 100 books за версією «Beter Reading».

У 2004 році зворушлива історія стала основою кінострічки «Щоденник пам’яті».

sparks

«Оголена для тебе» Сільвія Дей

Єва Тремелл оселяється в Нью-Йорку. Шалений ритм нового міста змушує швидко призвичаїтися до нового помешкання, нової роботи та нових друзів. А ще на її життєвому обрії виникає новий хлопець. Вродливий і заможний, сміливий і сексуальний, Ґідеон Кросс — завидний наречений і мрія будь-якої жінки. Однак найпалкіші почуття, шалена пристрасть і відкритість до експериментів іще не є запорукою міцних стосунків. Єва й Ґідеон змушені долати свої комплекси та вчитися довіряти. На власному досвіді коханці переконаються, що тільки спільно пережиті радощі та поразки ведуть до справжнього єднання тіл і сердець…

Сільвія Дей — популярна американська авторка бестселерів за версіями «The New York Times» і «USA Today».

Це еротичний роман для тих, хто не боїться пікантних подробиць та відвертих сцен з позначкою 18+.

Оголена для тебе

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