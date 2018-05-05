«Битва екстрасенсів»-18: чому закохані покінчили з собою з різницею в три дні

Уже цієї неділі, 6 травня, вийде 9 випуск містичного проекту «Битва екстрасенсів»-18. Цього разу ясновидці спробують з’ясувати, чому закохані молоді люди несподівано наклали на себе руки з різницею в три дні.

Незважаючи на юний вік, Віталій і Діана з села Залужжя Волинської області любили один одного та планували весілля. Але з різницею в кілька днів трапилася біда — обидва вони несподівано пішли з життя. Віталія знайшли повішеним у дворі. А через три дні таким же чином пішла з життя Діана. Що привело до двох трагедій, ніхто з рідних зрозуміти не може.

«Я думаю, що моїм сином щось керувало. Він завжди хотів жити», — переконана мати Віталія.

Мама Діани також впевнена, що її донька пішла з життя не з власної волі. Дівчина обіцяла жити, незважаючи на втрату.

Екстрасенси мають з’ясувати, що підвело пару до петлі: проблеми з рідними або щось потойбічне… Під час розслідування Світлана Павлюк втратить над собою контроль. Що змусить її трощити все на своєму шляху, і як одержимість екстрасенса пов’язана з тим, що відбувається в селі — дізнайтеся в цю неділю!

Крім того, традиційно ясновидці зустрінуться з п’ятьма незнайомцями. Всіх їх об’єднують складні та напружені відносини з найріднішими в світі людьми — власними батьками. Чому рідна мати вигнала вагітну доньку на вулицю, за що вона настільки ненавиділа свою дитину і ще не народженого онука чи онучку — з’ясовуватимуть найсильніші екстрасенси країни.

Але в ході випробування розкриють ще більш страшні таємниці інших учасників. Невже батько ґвалтує рідну дочку? Чому мати прикрила насильника неповнолітньої дочки? Не пропустіть 6 травня о 19.00 на СТБ!

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