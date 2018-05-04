Настя Каменських святкує день народження

Сьогодні, 4 травня, співачка, телеведуча, член журі шоу «Х-фактор» і блогер Настя Каменських святкує свій 31-й день народження. Як проходить свято артистки — читайте в нашому матеріалі.

Популярна українська співачка NK сьогодні відзначає день народження. Незважаючи на те, що сьогодні в артистки свято, вона з самого ранку займається спортом і присутня на зйомках «Х-фактор»-9 як єдина дівчина в журі.

Читайте також: Вадим Лисиця став музичним продюсером шоу «Х-фактор»

Настя Каменських активно веде блог про здоровий спосіб життя і спорт. У своїх відео співачка показує і розповідає про свій шлях до ідеального тіла. У Каменських багато шанувальників і тих, хто бере з неї позитивний приклад.

У соцмережах Настю Каменських привітали віддані фани і колеги по музичному цеху. На зйомках нового сезону «Х-фактор» артистку також не обділили увагою. Там дівчата переодяглися в однакові футболки зі знаковим для NK принтом.

Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає Настю Каменських з днем ​​народження і бажає натхнення і творчих успіхів!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.