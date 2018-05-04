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Телеканал СТБ / Михайло Присяжнюк записав відеозвернення до Надії Матвєєвої

Михайло Присяжнюк записав відеозвернення до Надії Матвєєвої

Телеканал СТБ

По допомогу до Надії Матвєєвої звернувся експерт багатьох проектів на телеканалі СТБ, юрист Михайло Присяжнюк. Сім’я Михайла відкриває сезон пікніків, збираючи всіх друзів та родичів. І пригощати гостей Михайло з дружиною хочуть чимось незвичайним! А в цьому їм допоможуть експерти  «Все буде смачно» вже цих вихідних.

михайло присяжнюк

Михайло Присяжнюк із дружиною Валерією

Video: Михайло Присяжнюк записав відеозвернення до Надії Матвєєвої

За допомогою до Надії Матвєєвої звернувся Михайло Присяжнюк разом із дружиною Лерою. Експерти Все буде смачно підкажуть їм ідеї страв для пікніка.

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