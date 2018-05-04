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Телеканал СТБ / Михайло Присяжнюк записав відеозвернення до Надії Матвєєвої
По допомогу до звернувся експерт багатьох проектів на телеканалі СТБ, юрист Надії Матвєєвої Михайло Присяжнюк. Сім’я Михайла відкриває сезон пікніків, збираючи всіх друзів та родичів. І пригощати гостей Михайло з дружиною хочуть чимось незвичайним! А в цьому їм допоможуть експерти вже цих вихідних. «Все буде смачно»
Михайло Присяжнюк із дружиною Валерією
Video: Михайло Присяжнюк записав відеозвернення до Надії Матвєєвої За допомогою до Надії Матвєєвої звернувся Михайло Присяжнюк разом із дружиною Лерою. Експерти Все буде смачно підкажуть їм ідеї страв для пікніка.
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