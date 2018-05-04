MELOVIN у Лісабоні зустрівся із послом України в Португалії

Сьогодні, 4 травня, у Лісабоні представник України на Євробаченні-2018 MELOVIN спілкувався із послом України. Артист і його команда обговорювали справи і пили каву. Подробиці події читайте в матеріалі.

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Напередодні наймасштабнішого пісенного конкурсу український співак MELOVIN і його група підтримки були на зустрічі з послом України в Португалії Інною Огнівець. Представники обох країн зібралися за великим столом, щоб обговорити виступ MELOVIN`а й організаційні моменти.

Нагадаємо, 2 травня відбулася перша репетиція представника України на головній арені Євробачення-2018. MELOVIN виконав свою конкурсну композицію «Under The Ladder».

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Коментувати прямі ефіри 8, 10 і 12 травня на телеканалі СТБ буде популярний ведучий Сергій Притула. MELOVIN представить Україну на Євробаченні-2018 у другому півфіналі 10 травня під номером 18.

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