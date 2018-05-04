Норвегію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представить Олександр Рибак із піснею «That’s How You Write A Song». Виступ артиста відбудеться у другому півфіналі 10 травня під номером 1.

Євробачення-2018. Норвегія. Олександр Рибак — That’s How You Write A Song: дивитися кліп і слухати пісню



Олександр Рибак відомий своєю перемогою на Євробаченні в 2009 році. Тоді артист набрав рекордну кількість балів. У 2018 році Рибак знову спробував щастя й отримав право представляти Норвегію на Євробаченні.

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Цього року Олександр Рибак виконає пісню «That’s How You Write A Song», написану власноруч. Композиція, з якою учасник представлятиме Норвегію на Євробаченні-2018, розповідає про віру в себе і свої сили. У номері Рибак буде використовувати сучасні технології: грати на різних музичних інструментах, створених за допомогою віртуальної реальності. Букмекери пророкують Рибаку 2 місце.

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